Kohlenmonoxid verletzt mehrere Firmenmitarbeiter

Sechs Menschen sind in einer Firma in Bösingen (Kreis Rottweil) durch Kohlenmonoxid teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge trat das Kohlenmonoxid am Montag in einem Werkstattbereich aus, wo sich zwei Männer im Alter von 61 und 82 Jahren ein Gerüst aufbauten. Eine Mitarbeiterin kam hinzu, entdeckt die benommenen Senioren und holte drei weitere Mitarbeiter zu Hilfe, die das Gas ebenfalls einatmeten. Die beiden Senioren verletzten sich schwer, die Ersthelfer verletzten sich ebenfalls. Alle sechs kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nach Kenntnis der Polizei nicht.

Die Feuerwehr machte Messungen und lüftete das Gebäude. Woher das Kohlenmonoxid kam und ob es durch einen technischen Defekt oder andere Gründe ausströmte, war zunächst unklar.