Klose muss Fortsetzung der Klettertour ohne Emreli angehen

Miroslav Klose setzt beim 1. FC Nürnberg alles daran, trotz des Wirbels um die vorzeitige Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbe und den sich anbahnenden Wechsel von Stürmer Mahor Emreli den Fokus seines Teams ganz auf den SSV Ulm zu richten. »Das ist das Geschäft, das ist Fußball. Was ich aber bestimmen kann, liegt auf dem Trainingsplatz. Und jetzt ist so ein unheimlich wichtiges Spiel, darauf liegt mein Fokus. Das war schwer genug«, sagte Klose vor der Zweitliga-Heimpartie an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach neun von zwölf möglichen Punkten in der Rückrunde will Klose mit dem »Club« die Klettertour in der Tabelle fortsetzen gegen die Ulmer, die als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. »Ich möchte gewinnen.«

Stürmer Emreli lockt »das Finanzielle«

Angreifer Emreli wird bei diesem Ziel nicht mithelfen. Der Nationalspieler aus Aserbaidschan hat beim Verein und auch beim Trainer den Wunsch hinterlegt, kurzfristig wechseln zu können. »Wir wissen, dass Interessenten da sind, die das wollen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir uns einigen«, sagte Klose.

Ziel des 27-jährigen Emreli soll der FC Seoul in Südkorea sein. Zu Emrelis Wechselwunsch sagte Klose: »Ich glaube, da braucht man kein Hehl drum zu machen, es ist bei ihm das Finanzielle. Er möchte den nächsten Schritt machen, er sieht das als eine Möglichkeit. Das hat er kommuniziert. Aber noch ist nichts offiziell. Es muss erst unterschrieben werden«, erklärte Klose.

»Solange das Transferfenster irgendwo auf ist, kann das immer mal passieren«, bemerkte der Ex-Profi zu einem weiteren nicht geplanten Winterabgang nach Abwehrspieler Finn Jeltsch. »Aber ich weiß, ich habe Spieler, die das auffangen können«, sagte Klose gelassen zum sich abzeichnenden Emreli-Wechsel.