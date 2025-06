Kleintransporter geht in Flammen auf - ein Mensch stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines zum Wohnmobil ausgebauten Kleintransporters in Karlsruhe ist ein Mensch ums Leben gekommen und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Auch vier Hunde befanden sich in dem Wagen, von denen zwei ebenfalls starben, wie die Polizei mitteilte. Die 47 Jahre alte Fahrerin des Autos hatte das Feuer demnach am Samstagabend während der Fahrt bemerkt, am Fahrbahnrand gehalten und sich selbst aus dem Wagen gerettet - dabei allerdings lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Einer weiteren Person im Transporter gelang die Rettung nicht mehr. Sie starb laut Polizei noch am Unfallort und konnte zunächst nicht identifiziert werden. Die Fahrerin wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In dem Transporter befanden sich Glasflaschen, die wegen der Hitze zu explodieren drohten. Die Feuerwehr löschte den Brand jedoch schnell, sodass schließlich Entwarnung gegeben werden konnte. Die Einsatzkräfte sperrten den Einsatzbereich im Karlsruher Osten für mehrere Stunden weiträumig ab und leiteten den Verkehr um.