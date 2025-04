Klassenerhalt zum Jubiläum? Baumgart sieht kein Zittern mehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Steffen Baumgart und der 1. FC Union Berlin wollen mit breiter Brust den letzten Schritt zum Klassenerhalt schaffen. »Wir haben einen sehr, sehr großen Vorsprung. Und es plant auch keiner was anderes außer die erste Liga. Also wer was anderes erzählt... Versteht mich nicht falsch. Es zittert hier auch keiner mehr rum«, sagte Baumgart vor dem Spiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

»Wir gehen davon aus, dass wir ihn für uns erreichen werden und wollen es auch mit einem Sieg zum 100. Heimspiel in der Bundesliga«, sagte der 53-Jährige zum Ziel Klassenverbleib. Der Vorsprung von Union (34 Punkte) auf den Relegationsrang liegt fünf Spiele vor Schluss bei zwölf Zählern.

Union ist gut in Form

Konkurrent Heidenheim (16./22 Punkte) empfängt bereits am Samstagnachmittag Tabellenführer Bayern München. Der VfL Bochum (17./20 Punkte) muss zeitgleich in Bremen gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, die Berliner einzuholen.

»Wir machen uns über den letzten, vielleicht schweren Schritt keine Gedanken, sondern wollen einfach weiter erfolgreich bleiben«, sagte Baumgart. Die Berliner sind seit fünf Spielen ungeschlagen.

Gegner weckt Erinnerungen

Für das Jubiläum - es ist auch Unions 200. Spiel überhaupt in der Liga - hat der Spielplan den Köpenickern einen Gegner mit Symbolwert beschert. Gegen den VfB setzten sich die Berliner 2019 als Zweitligist in der Relegation durch und stiegen auf.

Baumgart erinnerte daran, dass er dabei war, als bei den Berlinern erstmals das Langzeitziel Bundesliga-Aufstieg in zehn Jahren Thema wurde. »Da habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil es bis zu dem Zeitpunkt Oberliga hieß. Union hat es nicht in zehn Jahren geschafft, sondern in elf«, sagte er. Der Club habe ihm viel beigebracht. »Viel davon heißt glauben und umsetzen und machen«, sagte Baumgart.