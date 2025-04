Der lebensgefährlich verletzte Junge wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Ein anderthalb Jahre altes Kind ist von einem Kleintransporter in Wehr (Kreis Waldshut) lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag gemeinsam mit seiner Mutter und anderen Kindern auf der Straße unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Gleichzeitig wollte ein Mann mit seinem Transporter losfahren. Dabei erfasste er den 19 Monate alten Bub mit dem Fahrzeug. Der Junge wurde in das Unispital nach Basel geflogen.