Kind von Lastwagen mitgeschleift

Ein Kind ist in Murg (Kreis Waldshut) von einem Lastwagen mitgeschleift und dabei schwer verletzt worden. Der 46-jährige Fahrer habe den Lastwagen in einer Straße rangiert, als das Kind über die Straße gegangen sei. Dabei habe der Anhänger des Lastwagens das Kind touchiert und einige Meter weit mitgezogen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Genaueres zum Unfallhergang war bislang nicht bekannt. Der Siebenjährige kam nach dem Unfall am Donnerstag mit seinen schweren Verletzungen in eine Kinderklinik.