Kind fällt aus Skilift - Fall kommt vor Gericht

Nach dem Sturz einer Achtjährigen aus einem Sessellift am Feldberg landet der Fall vor Gericht. Ein Mitarbeiter der Herzogenhornbahn in Todtnau (Landkreis Lörrach) habe Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Schönau im Schwarzwald. Daher solle am 15. Januar darüber verhandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wirft dem Mann den Angaben zufolge fahrlässige Körperverletzung vor. Der Strafbefehl sieht laut der Sprecherin 30 Tagessätze zu je 30 Euro vor. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.

Aus mehreren Metern in Baum gefallen

Die Achtjährige hatte es im Frühjahr nicht auf einen Vierer-Sessel geschafft. Eine Frau versuchte sie nach Angaben der »Badischen Zeitung« vergeblich hochzuziehen. Das Mädchen stürzte schließlich einige Meter in einen Baum und umherstehende Büsche. Nach Angaben des Vaters wurde das Kind wegen Prellungen mehrere Tage im Krankenhaus behandelt.

Der damalige Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Julian Probst, hatte der Zeitung gesagt: »So etwas ist noch nie passiert und soll sich nicht wiederholen.« Das Unternehmen hatte über den Unfall informiert.