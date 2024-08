Der lebensgefährlich verletzte Junge wurde laut eines Polizeisprechers am Freitag notoperiert. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Sturz eines Vierjährigen aus dem siebten Stock eines Hochhauses ist weiter unklar, wie es dazu kam. Das Kind sei am Freitag noch notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum aktuellen Zustand des Jungen konnte der Sprecher jedoch keine Angaben machen. Das Kind war am Freitagvormittag vom Balkon des Wohnkomplexes in Heidelberg gefallen. Es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.