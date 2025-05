Kind auf Supermarktplatz in Leingarten angefahren und schwer verletzt

Das Mädchen wird mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

LEINGARTEN. Ein achtjähriges Kind ist auf einem Supermarktplatz in Leingarten im Kreis Heilbronn von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden. Das Mädchen sei mit ihrem Fahrrad mehrere Meter von dem Wagen mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt versorgte die junge Radfahrerin am Freitag und brachte sie in ein Krankenhaus.

Den Angaben zufolge saß eine 45 Jahre alte Frau am Steuer des Wagens. Die Staatsanwaltschaft hat demnach einen Gutachter damit beauftragt, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Auto sowie das Fahrrad des Mädchens seien sichergestellt worden. (dpa)