Kiloweise Drogen in Wohnung entdeckt: Vier Männer in U-Haft

Die Polizei hat in einer Wohnung in Darmstadt kiloweise Drogen sichergestellt. Vier Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Insgesamt hätten die Beamten 1,2 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Marihuana und 61 Kilogramm Haschisch gefunden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag sagte. In der Wohnung seien zudem zahlreiche Gegenstände, die mutmaßlich dem Handel und Vertrieb von Rauschmitteln dienten, entdeckt worden.