Kiloweise Drogen im Auto - mutmaßliche Dealer festgenommen

Ermittler haben in Memmingen zwei mutmaßliche Drogenhändler erwischt und kiloweise Drogen in deren Auto gefunden. Bei den beiden Männern handelt es sich um die beiden Hauptverdächtigen überregionaler Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo rund um Biberach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Auto seien bei der Festnahme vergangenen Donnerstag etwa zehn Kilo Amphetamin, zweieinhalb Kilo Haschisch und weitere mutmaßliche synthetische Cannabisprodukte gefunden worden.

Ein Haftrichter erließ laut Polizei am Freitag einen Haftbefehl gegen die 22 und 25 Jahre alten Verdächtigen. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft dauern an.