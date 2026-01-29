Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat im Kampf gegen den Drogenhandel zehn Verdächtige in Baden-Württemberg, Spanien und auf Malta festgenommen. 15 Wohnungen wurden am Mittwoch in Pforzheim, dem Enzkreis, dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe und im Ausland durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Dabei wurden Marihuana und Amphetamine im unteren zweistelligen Kilobereich, Kokain im einstelligen Kilobereich sowie Waffen, Bargeld, Schmuck und Datenträger sichergestellt.

Über 100 Beamte waren im Einsatz. Die zehn Festgenommen im Alter zwischen 26 und 32 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Zwei Festnahmen erfolgten mit Hilfe spanischer und maltesischer Polizisten. Den Festnahmen waren zwei Jahre lange Ermittlungsarbeiten des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorausgegangen.