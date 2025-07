Kernfusion in Karlsruhe: Wie das Feuer von der Sonne auf die Erde kommt

Der Forschungsreaktor Wendelstein 7-X in Greifswald ging 2015 in Betrieb. Das Foto zeigt die Montage der Brennkammer für die Kernfusion.

KARLSRUHE. Energie, sicher und günstig, ohne radioaktive Strahlen und ohne klimaschädliche Gase: Der Menschheitstraum rückt in greifbare Nähe. Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, das Feuer von der Sonne auf die Erde zu holen. Kernfusion heißt die chemische Reaktion, die Sterne seit Milliarden Jahren zum Leuchten bringt und unseren Planeten in Zukunft mit Strom versorgen soll. Leicht wird das nicht: Es braucht extrem hohe Temperaturen, extrem starke Magnete und extrem viel Geld. Längst läuft ein internationales Wettrennen, wer als erster ein Kraftwerk baut. Auch Deutschland mischt mit, vorn dabei ist das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Universität feiert ihren 200. Geburtstag und gibt zum Jubiläum Einblick in ihre Forschung.

Führende technische Hochschule

Das KIT ist eine der führenden deutschen Hochschulen im Bereich Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Technologie. Es zählt rund 10.000 Beschäftigte und knapp 23.000 Studenten. Die Einnahmen beliefen sich zuletzt auf 1.163 Millionen Euro pro Jahr. Ein zentrales Arbeitsfeld ist die Energiewende. Hier geht es um Sonne, Wind, Wasserstoff – und Kernfusion.

Verschmelzung von Atomkernen

»Fusionsenergie ist das Gegenteil von Atomenergie«, erklärt KIT-Mitarbeiter Robin Größle. »Bei Atomenergie werden die Kerne von schweren Elementen – klassischerweise Uran – aufgespalten. Bei Fusionsenergie werden die Kerne von leichten Elementen verschmolzen.« Das leichteste Element ist Wasserstoff. Ein Atom besteht aus nur zwei Teilchen: einem Proton und einem Elektron. Das Proton steckt im Kern und hat eine positive elektrische Ladung, das Elektron steckt in der Hülle und hat eine negative elektrische Ladung. Das ist das Basismodell.

Hinzu kommen zwei Varianten, sogenannte Isotope: Deuterium, auch schwerer Wasserstoff genannt, mit einem zusätzlichen Neutron. Und Tritium, auch überschwerer Wasserstoff genannt, mit zwei zusätzlichen Neutronen. Die Neutronen sitzen ebenfalls im Kern und tragen keine elektrische Ladung.

Bei der Fusion verschmelzen die Kerne von einem Deuterium-Atom und einem Tritium-Atom. Heraus kommt ein Helium-Atom mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Übrig bleibt ein Neutron. »Auf dieses Neutron kommt es an«, sagt Größle. »Es trägt enorm viel Energie.« Ein Gramm Wasserstoff produziert so viel Energie wie acht Tonnen Erdöl.

Radioaktive Strahlung

Die chemische Reaktion wirkt zwar leicht, ist aber schwer. Das weiß keiner besser als Größle. Der Physiker leitet eine Forschungsgruppe am Tritiumlabor. Wer rein will, der muss gelbe Kittel und blaue Schuhe überziehen. Wer raus will, der muss Hände und Füße vermessen. Drinnen liegt Tritium, verschlossen in Kästen, abgeschirmt hinter Bleiglas, erreichbar mit Metallgreifern. Alles zum Schutz vor radioaktiver Strahlung. Denn Tritium zerfällt, setzt Elektronen frei und beschädigt Zellen – allerdings nur dann, wenn es (etwa über Wasser) in den Körper gelangt.

Im Tritiumlabor Karlsruhe ist das radioaktive Wasserstoff-Isotop sicher in Handschuh-Boxen eingeschlossen. Foto: Anne Behrendt/KIT Im Tritiumlabor Karlsruhe ist das radioaktive Wasserstoff-Isotop sicher in Handschuh-Boxen eingeschlossen. Foto: Anne Behrendt/KIT

40.000 Euro für 1 Gramm Tritium

Nach 12 Jahren ist nur noch die Hälfte des Tritiums übrig. Das Gute daran: Es sammeln sich kaum strahlende Altlasten. Zum Vergleich: Das Uran aus deutschen Atomkraftwerken hat eine Halbwertszeit von 700 Millionen Jahren. Das Schlechte daran: Der Stoff kommt natürlich fast nicht vor. Stattdessen wird er künstlich erzeugt. Auf dem Markt kostet ein Gramm 30.000 bis 40.000 Euro. 40 Gramm pro Tag verbraucht das Karlsruher Forschungslabor, 40 Kilo pro Tag bräuchte ein kommerzielles Fusionskraftwerk. »Der Kauf ist nicht wirtschaftlich«, resümiert Größle. »Stattdessen produzieren wir unser Tritium selbst.« Es wird »in Blankets erbrütet«, wie der Experte sagt.

Lithium als Grundstoff

Als Ausgangsmaterial dient Lithium. Um das seltene Metall konkurriert die Kernfusion mit der Elektrotechnik. Große Vorkommen liegen in China: ein schwieriger Lieferant angesichts geopolitischer Rivalität. Darum geht das Karlsruher Forschungslabor sparsam um mit seinem Tritium-Vorrat: In einem geschlossenen Kreislauf recycelt es das Material und verwendet es erneut.

Plasma mit 100 Millionen Grad

Eine weitere Hürde ist die hohe Zündtemperatur: Erst bei 100 Millionen Grad Celsius gelingt die Fusion. »Wir nutzen Gyrotrons«, sagt Gerd Gantenbein vom Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik. »In den Geräten werden Elektronenstrahlen in Mikrowellenstrahlen umgewandelt.« Mit bis zu zwei Megawatt wird das Gemisch aus Tritium und Deuterium beschossen – das ist das Zweitausendfache, was ein Mikrowellenherd leistet. Heraus kommt siedend heißes Plasma.

Im Plasma werden die Regeln für Atome außer Kraft gesetzt: »Normalerweise ziehen sich gegensätzliche Ladungen an und gleiche Ladungen stoßen sich ab. Darum kreisen negative Elektronen in der Atomhülle um positive Protonen im Atomkern und Atomkerne halten Abstand zueinander«, erklärt Größle. Das heiße Plasma jedoch beschleunigt die Bewegung der Atome so stark, dass die Teilchen die Kräfte von Anziehung und Abstoßung überwinden. Mit erstaunlichem Ergebnis, wie Größle berichtet: »Die Elektronen lösen sich von den Kernen und die Kerne verschmelzen miteinander.«

Das Forschungskraftwerk Wendelstein 7-X in Greifswald schaffte es erstmals im Jahr 2016, ein Plasma zu zünden. Es war 80 Millionen Grad Celsius heiß und hielt eine Viertel Sekunde. Foto: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Das Forschungskraftwerk Wendelstein 7-X in Greifswald schaffte es erstmals im Jahr 2016, ein Plasma zu zünden. Es war 80 Millionen Grad Celsius heiß und hielt eine Viertel Sekunde. Foto: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Super-GAU ausgeschlossen

Die Fusion findet statt in einer Brennkammer in Form eines Donuts. Um den Ring winden sich Elektromagnete. Sie bestehen aus supraleitendem Material und werden auf -250 Grad Celsius gekühlt. Die Magnetfelder schließen das Plasma ein. Berührte es die Reaktorwand, bräche die Fusion ab. Damit ist ein Super-GAU wie bei den Kernspaltungsreaktoren in Tschernobyl und Fukushima ausgeschlossen.

Die Brennkammer für die Wasserstoff-Fusion hat die Form eines Donuts und ist mit Magnetspulen umwickelt. Das Foto zeigt die Montage des Forschungskraftwerks Wendelstein 7-X in Greifswald. Foto: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Die Brennkammer für die Wasserstoff-Fusion hat die Form eines Donuts und ist mit Magnetspulen umwickelt. Das Foto zeigt die Montage des Forschungskraftwerks Wendelstein 7-X in Greifswald. Foto: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Unsichtbare Geisterteilchen

Bei der Fusion werden Neutrinos freigesetzt. Für die Energieerzeugung ist das nutzlos, für die Grundlagenforschung aber lehrreich. »Neutrinos sind die häufigsten und leichtesten festen Teilchen im Universum«, sagt Magnus Schlösser vom Tritiumlabor Karlsruhe. »Sie entstanden beim Urknall und schwirren überall rum.« Die sogenannten »Geisterteilchen« sind schwer nachweisbar. Trotzdem will das Schlösser-Team ihre Masse per Spektrometer bestimmen. Das könnte neue Einblicke geben in Entstehung und Entwicklung des Universums sowie in Teilchen- und Quantenphysik.

Bei der Kernfusion entstehen Neutrinos. Das sind winzige Teilchen. Ihre Masse könnte neue Einblicke in Kosmos und Physik geben. Darum will das KIT die Masse mit dem Spektrometer bestimmen. Hier wird das Gerät durch den Ort Eggenstein-Leopoldshafen transportiert. Foto: KIT Bei der Kernfusion entstehen Neutrinos. Das sind winzige Teilchen. Ihre Masse könnte neue Einblicke in Kosmos und Physik geben. Darum will das KIT die Masse mit dem Spektrometer bestimmen. Hier wird das Gerät durch den Ort Eggenstein-Leopoldshafen transportiert. Foto: KIT

Kernforschung seit 1950er-Jahren

Kernfusion ist in der Energie-Debatte ein vergleichsweise neues Thema. Die Arbeit am KIT stützt sich allerdings auf eine lange Tradition der Forschung zu Energie. Los ging es in den 1950er-Jahren: Damals zerfiel die Welt in zwei Blöcke, Ost und West rüsteten atomar auf und die Kernkraft gewann sowohl zivil als auch militärisch an Bedeutung. In diesem politisch und wissenschaftlich brandheißen Klima baute die junge Bundesrepublik den ersten Forschungsreaktor in Eggenstein-Leopoldshafen. Die Gemeinde mit rund 16.500 Einwohnern liegt 15 Kilometer nördlich von Karlsruhe. In einer Sperrzone von 2,5 Quadratkilometern wurden Reaktoren, Brennstoffe und Spaltungsprozesse entwickelt. Nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986 verschob sich der Fokus auf nukleare Sicherheit und Entsorgung.

In Architektur gegossene Geschichte

Das staatliche Kernforschungszentrum wurde 2009 ins KIT eingegliedert, dort firmiert es jetzt als Campus Nord: ein weitläufiges Areal mit Industrieanlagen aus der Nachkriegszeit, modernen Hightech-Laboren und selbstgebastelten Apparaturen. Eine Melange, die anmutet wie die in Architektur gegossene Geschichte von Deutschlands Energieversorgung. Heute steht im Zentrum der Arbeit die Energiewende: Geforscht wird an Perowskit-Solarzellen, Natrium-Ionen-Batterien und intelligenten Verteilnetzen. Zuletzt kam Kernfusion dazu.

Internationale Kooperation

Das KIT betreibt zwar kein eigenes Fusionskraftwerk, beteiligt sich aber an mehreren Kooperationen. Dabei versteht es sich als Entwickler von Technologie. Mit seinem Tritium-Brüter, Plasma-Heizer, Supraleiter-Magnet, Brennstoff-Kreislauf und Neutronen-resistenten Material beliefert es ITER, einen internationalen Forschungsreaktor im französischen Cadarache, und Wendelstein 7-X, eine Experimentieranlage des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Greifswald.

Fusionskraftwerk frühestens 2050

Die Forschung vermeldete bereits erste Erfolge: Wendelstein 7-X hielt 2023 ein Plasma acht Minuten lang aufrecht. Das Lawrence Livermore National Laboratory in den USA erzielte 2022 erstmals eine positive Energiebilanz. ITER soll das toppen und zehnmal mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Der Start war für 2025 vorgesehen, verzögert sich aber voraussichtlich auf 2034. Nachfolger DEMO wird laut Plan ab 2050 als erstes kommerziell nutzbares Fusionskraftwerk Strom ins Netz einspeisen.

Startups sammeln Risikokapital

Mehr Tempo versprechen privatwirtschaftliche Unternehmen. Rund 50 gibt es weltweit, 4 davon in Deutschland. Einige werben mit ersten Prototypen in den nächsten fünf Jahren. Christoph Kirchlechner hält das für unrealistisch. »Startups sammeln zurzeit viel Geld ein von Risikokapitalgebern«, beobachtet der Sprecher des Programms Fusion am KIT. Und wagt eine ernüchternde Prognose: »Reine Fusions-Startups verschwinden bald wieder. Firmen im Marktumfeld entwickeln mit der Investition ihr Primärprodukt – zum Beispiel Magnete – weiter.« Kirchlechner sieht zwei Teams am Werk: »Team Wirtschaft setzt auf Geschwindigkeit. Team Wissenschaft setzt auf Sicherheit.« Kirchlechner rechnet sich zur zweiten Gruppe: »Bis zum fertigen Fusionskraftwerk wird es noch lang dauern.«