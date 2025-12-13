Kellerduell für Heidenheim - Freiburg gegen BVB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf den 1. FC Heidenheim wartet ein Schlüsselduell, auf den SC Freiburg der Angstgegner. Die Heidenheimer treten in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli an und kämpfen gegen einen direkten Konkurrenten um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt zur gleichen Zeit den Hamburger SV.

Die Freiburger sind nach ihrem Europapokal-Auftritt unter der Woche erst am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Einsatz. Gegen den BVB, dem sie in den vergangenen Jahren oft die Zähler überlassen mussten, wollen sich die Breisgauer wieder näher an die internationalen Plätze heranschieben. Der VfB Stuttgart, zuletzt ebenfalls in der Europa League erfolgreich, ist am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim SV Werder Bremen zu Gast.