Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 65 Menschen evakuiert

65 Menschen sind wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. Sie seien wegen der starken Rauchentwicklung teils mit Drehleitern aus dem Gebäude in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geholt worden, teilte die Polizei mit. Ein Teil der Bewohner habe in den Wohnungen bleiben können.

Die Menschen wurden laut Polizei vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, kehrten sie bereits am Morgen zurück. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Feuer sei in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Die Ursache und die Schadenshöhe seien vorerst unklar. Die Polizei ermittelt.