Keine Züge auf Abschnitt der Schwarzwaldbahn

Reisende und Pendler müssen von heute (20.00 Uhr) an auf einem Abschnitt der Schwarzwaldbahn wegen Bauarbeiten mit längeren Fahrzeiten rechnen. Zwischen Hausach im Ortenaukreis und St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis fahren auf einer Strecke von rund 30 Kilometern Busse, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) in Stuttgart mitteilte.

Der Ersatzverkehr läuft bis Karfreitag (18. April). Die Schwarzwaldbahn ist eine beliebte Touristenstrecke in Richtung Bodensee.

Gearbeitet wird an Weichen und dem Schotterunterbau der Strecke zwischen Hornberg und Triberg, wie der Sprecher sagte. In dem Gebirgsabschnitt gibt es zahlreiche Tunnel. »Zwischen Offenburg und Hausach sowie zwischen St. Georgen und Konstanz verkehren weiterhin Züge der Linie RE 2«, sagte der Sprecher. Die Regionalbahnlinie RE 2 steht für die Schwarzwaldbahn. In den Ersatzbussen können der DB zufolge keine Fahrräder mitgenommen werden.

Strecke ist mehr als 150 Jahre alt

Auf der Linie zwischen Karlsruhe und Konstanz mit spektakulären Ausblicken auf Berge und Täler hatte es bereits in den Vorjahren Bauarbeiten gegeben. Die kurvenreiche Schienenverbindung von der Rheinebene bis zur Grenze der Schweiz feierte 2023 ihren 150. Geburtstag. Auf der Strecke waren laut DB Regio zuletzt elf Millionen Reisende im Jahr unterwegs.