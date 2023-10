Aktuell Land

Keine Verunreinigung mehr: Trinkwasser nicht mehr gechlort

Von Mittwoch an wird das Trinkwassernetz in Böblingen nicht mehr gechlort. Weitere Proben seien ohne Befund gewesen, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit. Bis das Chlor aus dem Netz vollständig ausgespült sei, könne es maximal fünf Tage dauern.