Keine neuen Ermittlungen gegen Polizisten nach Kontrolle

Angeblich eskalierte Polizeikontrolle? Es wird in dem Fall nicht neu ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim wird in einem Fall um eine angeblich eskalierte Polizeikontrolle nicht erneut gegen die beteiligten Polizisten ermitteln. Das teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde mit. In dem Fall geht es um einen jungen Mann, der im Herbst 2023 auf dem Heimweg nachts in Mannheim von der Polizei kontrolliert wurde. Eine öffentliche Videokamera zeichnete das Geschehen auf. Zuvor hatten die »Bild« und die »Rhein-Neckar-Zeitung« berichtet.

Demnach hätten die Polizisten den Altenpfleger gewürgt und beschimpft, berichten die Zeitungen unter Berufung auf den Anwalt des Betroffenen und den Betroffenen selbst. Die Beamten, ein Mann und eine Frau, seien weiterhin im Dienst. Die Polizei und der Anwalt des Mannes äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht.

Video ohne Ton

Die Videoaufnahme ist den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge ohne Ton - was wirklich geschah und gesprochen wurde, sei unklar geblieben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft erläuterte. Als der Mann die Polizisten wegen Körperverletzung anzeigt, wird gegen sie ermittelt und das Verfahren dann eingestellt.

Die Beamten zeigten ihrerseits den Mann an wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und vorsätzliche Körperverletzung, wie es weiter hieß. Das Amtsgericht Mannheim erließ einen Strafbefehl gegen den Mann, gegen den sein Anwalt erfolgreich Einspruch einlegte: Vor dem Amtsgericht wird der Mann im Januar dieses Jahres freigesprochen. Auch die Staatsanwaltschaft hatte auf Freispruch plädiert, wie die Sprecherin der Behörde betonte.

Von Amts wegen sei dann seitens der Anklagebehörde geprüft worden, ob erneut gegen die Polizisten ermittelt werden muss. Dies sei verneint worden. »Es stand Aussage gegen Aussage«, so die Sprecherin der Anklagebehörde. Der Fall sei nun abgeschlossen.