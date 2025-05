Kein Party-Kater: Bayern verabschieden Müller mit Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbeeindruckt vom Wirbel um ihren Party-Trip nach Ibiza haben die Meister-Bayern den scheidenden Thomas Müller mit einem lockeren Sieg verabschiedet. Die Münchner kamen am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu einem 4:0 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim, die trotz der Pleite die Klasse hält.

Vor 30.150 Zuschauern, darunter der langjährige TSG-Mäzen Dietmar Hopp, erzielten Michael Olise in der 33. Minute, Joshua Kimmich (53.), Serge Gnabry (80.) und Torschützenkönig Harry Kane (86.) die Tore für die Bayern. An diesem Sonntag werden sie gemeinsam mit den FCB-Frauen zur großen Titel-Sause auf dem Münchner Rathausbalkon erwartet.

Kane und Sané nicht in der Startelf

Bei den Bayern blieb Kane zunächst überraschend auf der Bank. »Das ist sein erster Titel. Für ihn war die Woche vielleicht nicht so optimal, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist aber normal«, deutete Meistertrainer Vincent Kompany vor dem Anpfiff eine gewisse Müdigkeit bei dem Engländer nach der Feier auf Ibiza zu Wochenbeginn an und ergänzte: »Ich will, dass wir perfekt in das Spiel starten, die perfekte Mentalität und Attitüde haben.«

Blieb zunächst auf der Bank: Münchens Stürmer-Star Harry Kane. Foto: Tom Weller/DPA Blieb zunächst auf der Bank: Münchens Stürmer-Star Harry Kane. Foto: Tom Weller/DPA

Der Meister-Ausflug auf die spanische Ferieninsel hatte für einigen Wirbel gesorgt. Kompany beobachtete daher mit Wohlwollen, dass seine Forderung umgesetzt wurde, obwohl er mit Leon Goretzka und Leroy Sané weitere Stammkräfte draußen ließ. Dafür durfte Müller in seinem letzten Bundesliga-Auftritt für die Münchner von Beginn an ran.

Bayern dominieren nach Belieben

Das Spiel kannte in der ersten Halbzeit nur eine Richtung - auf das TSG-Tor, in dem Nationaltorwart Oliver Baumann nach seiner vor zwei Wochen erlittenen Gehirnerschütterung wieder zwischen den Pfosten stand. Seine Vorderleute verlegten sich nur auf die Defensive und standen phasenweise komplett am und im eigenen Strafraum.

Dadurch fehlte den Gästen der Raum zum Kombinieren. Erste Möglichkeiten ergaben sich deshalb nur aus Distanzschüssen. Konrad Laimer und Gnabry verfehlten jedoch das Ziel. Die verdiente Bayern-Führung fiel fast zwangsläufig durch einen Standard. Olise zirkelte einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern ins untere Eck. Baumann war mit einer Hand zwar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Meisterliche Effizienz

Erst nach Wiederbeginn kam Hoffenheim erstmals gefährlich vor das Tor der Bayern. Andrej Kramaric ließ jedoch die große Chance zum Ausgleich liegen. Das rächte sich wenig später, als Kimmich zum 2:0 für die Gäste traf. Der Schuss des Nationalspielers aus spitzem Winkel wurde von TSG-Abwehrspieler Leo Østigård noch unglücklich abgefälscht.

Bestritt sein letztes Bundesligaspiel für Bayern München: Thomas Müller. Foto: Uwe Anspach/DPA Bestritt sein letztes Bundesligaspiel für Bayern München: Thomas Müller. Foto: Uwe Anspach/DPA

Nach einer Stunde war für Müller Schluss. Der 35-Jährige wurde mit Sprechchören der Bayern-Fans und großem Applaus - auch von den Hoffenheimer Anhängern - verabschiedet. Für den Routinier kam Kane. Zudem durfte der wechselwillige Sané, der das Vertragsangebot der Bayern bis 2028 bisher nicht angenommen hat, für die letzten 30 Minuten mitmachen.

Auch in der Schlussphase ließen die Bayern nicht nach. Im Gegenteil: Gnabry erhöhte mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze ins untere Eck. Zuvor hatte Kane nur den Pfosten getroffen. Wenig später setzte der Stürmer-Star mit seinem 26. Saisontor den Schlusspunkt.