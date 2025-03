Kaum Flächen für größere Gewerbeansiedlungen im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Württemberg mangelt es an Platz, um größere Unternehmen dauerhaft anzusiedeln. In der Größenordnung zwischen 50 und 100 Hektar gibt es lediglich zwei Flächen, die mittel- bis langfristig zur Verfügung stehen könnten, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Insgesamt seien in der Flächendatenbank aktuell 640 Gewerbeflächen und -immobilien aufgezählt.

Angesichts der Besiedlungsdichte von Baden-Württemberg, der häufig vorliegenden Vielfältigkeit der Eigentümerstruktur durch das Prinzip der Realteilung und geografischer Restriktionen stehen aktuell keine freien Flächen in einer Größenordnung von mehr als 100 ha zur Verfügung, heißt es in der Antwort des Wirtschaftsministeriums weiter.

Der mittelstandspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Erik Schweickert sagte, Flächen seien die Basis für jede Ansiedlung. Doch daran mangele es in Baden-Württemberg nach wie vor. »Die Zukunft der Produktion wird dann woanders stattfinden.« Ende 2023 gab es im Südwesten insgesamt 75.581 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen.

FDP-Fraktion