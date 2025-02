Kater, Pferd, Frau: Trio sorgt für Staunen im Schwarzwald

Manche erinnert das Trio an Pippi Langstrumpf.

Eine Reiterin mit roten Haaren, der Kater auf der Schulter - so zieht Sonja Haas mit ihren Tieren durch den Schwarzwald. Mit Pferd Booker und dem sibirischen Waldkater Larry durchstreift die 27-Jährige regelmäßig die Gegend um das badische Gaggenau-Sulzbach. Meist geht es durch den Wald. Für Staunen sorgt sie aber auch schon mal mit einem Ritt durch die Stadt.

Larry ist der Star

Vor allem der Kater sorgt für Aufsehen: »Die Leute sind wahnsinnig erstaunt, weil sie nicht damit rechnen, dass da eine Katze einfach auf der Schulter sitzt.« Und manche, wie eine Passantin, erinnert das Trio gar an Pippi Langstrumpf.

Vor allem Larry sorgt für Staunen. Foto: René Priebe/DPA

Kleine Tricks für Samtpfote

Damit die 27-Jährige auch den Kater mit auf die Ausflüge nehmen kann, hat sie ihm Benimm beigebracht: Mit Geduld, Leckerchen und einem Clickertraining mit akustischen Signalen brachte sie ihm kleine Kunststücke bei. In die Tragbox klettert er ganz von allein.

Auch im Urlaub zu dritt

Die Ausflüge des Trios, über das zuvor schon die »Badischen Neuesten Nachrichten« (BNN) berichteten, beschränken sich nicht nur auf den Nordschwarzwald. Zusammen waren sie schon auf dem Weihnachtsmarkt und im Urlaub am Bodensee. Zumindest Larry darf dabei sogar mit in Cafés und Restaurants: »Da, wo Hunde erlaubt sind, sind auch Katzen erlaubt«, so die studierte Wirtschaftsingenieurin.

Wenn der Kater beim Ausritt ganz entspannt auf Sonjas Schulter sitzt, gibt es fast immer eine nette Reaktion, erzählt Sonja Haas - und manchen treibt es sogar Tränen vor Rührung in die Augen.