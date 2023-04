Aktuell Land

Karlsruher SC verliert unglücklich bei Darmstadt

Trotz einer starken Vorstellung hat der Karlsruher SC das Gastspiel beim Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 unglücklich verloren. Die Badener unterlagen den Südhessen am Freitagabend mit 1:2 (1:1) und bleiben mit 39 Punkten Tabellen-neunter. Vor 17.650 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor brachte Fabian Schleusener den KSC in der 11. Minute früh in Führung, doch Braydon Manu (26.) und Phillip Tietz (50.) drehten die Partie zugunsten der Darmstädter.