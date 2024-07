Karlsruher SC verliert Test gegen Pilsen mit 0:2

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat zum ersten Mal in dieser Saisonvorbereitung ein Testspiel verloren. Nach den Kantersiegen gegen die unterklassigen Gegner FSV Kappelrodeck-Waldulm (24:0) und SV Schluchtern (16:0) unterlagen die Nordbadener Viktoria Pilsen mit 0:2 (0:1). Ein Fehler im Spielaufbau leitete Daniel Vasulins Führungstreffer ein (6.). Für die Entscheidung zugunsten des sechsfachen tschechischen Meisters sorgte Christophe Kabongo (81.).

Die Partie fand auf dem Weg ins Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger in Kufstein statt. In Österreich bleibt der KSC bis zum 14. Juli. Die neue Spielzeit beginnt Anfang August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg.