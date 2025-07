Karlsruher SC startet am 2. August gegen Münster

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Heimspiel am Samstagmittag gegen Preußen Münster startet der Karlsruher SC in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Die Partie der Elf von Trainer Christian Eichner wurde für den 2. August (13.00 Uhr) angesetzt, wie aus den genauen Spielansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervorgeht. Das Auswärtsspiel bei Hertha BSC eine Woche später am 2. Spieltag steigt am Sonntagmittag (13.30 Uhr/10. August). Weitere zeitgenaue Ansetzungen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen.