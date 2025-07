Karlsruher Hauptbahnhof nach Blitzschlag zeitweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Gewitter-Folgen ist der Karlsruher Hauptbahnhof zeitweise gesperrt worden. Ein Blitzschlag habe am frühen Freitagabend eine Störung in einem Stellwerk verursacht, sagte ein Bahnsprecher. Davon sei ein Teil des Bahnverkehrs im Raum Karlsruhe beeinträchtigt gewesen.

Nach Angaben der Bahn war insbesondere der Regionalverkehr betroffen. Auf Fernverkehrszüge wie den ICE habe die Störung keine Auswirkungen gehabt. Nach einer halben Stunde sei der Hauptbahnhof für Züge wieder vollständig anfahrbar gewesen. Es kann demnach am Abend aber noch Verspätungen und Beeinträchtigungen geben, vor allem im Regionalverkehr in Richtung Rastatt sowie im Nahverkehr.

»Wir gehen aktuell davon aus, dass es im Laufe des späten Abends hier zu keinen Beeinträchtigungen mehr kommt«, hieß es. Die Bahn bittet Reisende, sich kurzfristig über die App DB Navigator oder auf bahn.de zu informieren.

Open-Air-Festival in Karlsruhe

Von der Störung dürften auch zahlreiche Besucher des Festivals »Das Fest« betroffen gewesen sein. Es gilt als größtes Familienfestival Süddeutschlands und findet dieses Jahr zum 40. Mal statt. Rund 250.000 Menschen werden vom 24. bis zum 27. Juli bei dem Open-Air-Spektakel erwartet.

Am Donnerstag trat bereits Max Giesinger & Friends in der Günther-Klotz-Anlage mit dem markanten Hügel (»Mount Klotz«) auf. In den kommenden Tagen werden unter anderem noch Clueso, Amy Macdonald, Faithless und die Band Grossstadtgeflüster erwartet.