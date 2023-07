Aktuell Land

Kanzler: »Aufpassen, dass keine Arbeiterlosigkeit droht«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für die Zuwanderung von Arbeitskräften geworben. Noch vor 15, 20 Jahren sei die Arbeitslosigkeit in vielen Regionen in Deutschland hoch gewesen, sagte Scholz am Sonntag in Rheinstetten bei Karlsruhe. Nun ändere sich das: »Mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge müssen wir aufpassen, dass uns keine Arbeiterlosigkeit droht.«