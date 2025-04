Kanufahrer finden wohl Leiche von vermisstem 37-Jährigen

Kanufahrer haben nach wochenlanger Suche einen Mann tot in dem Fluss Elz bei Kenzingen im Landkreis Emmendingen gefunden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kanufahrer haben nach wochenlanger Suche von Polizei und Angehörigen wohl die Leiche eines 37-Jährigen in dem Fluss Elz bei Kenzingen (Kreis Emmendingen) gefunden. Der Mann war laut Polizei in der Nacht zum 23. Februar nach dem Besuch einer privaten Feier in Kenzingen verschwunden.

Die Polizei gehe mit »an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus«, dass es sich um den Vermissten handele, hieß es in einer Mitteilung. Eine entsprechende rechtsmedizinische Untersuchung stehe noch aus. Es gebe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Der Mann hatte sich am 22. Februar abends um 22 Uhr von einer Feier auf den Weg nach Hause ins sechs Kilometer entfernte Malterdingen gemacht. Der letzte Kontakt war ein Telefonat auf dem Nachhauseweg.

Intensive Suche mit Hubschrauber, Drohnen und Hunden

Seither hatten demnach die Sicherheitsbehörden und freiwillige Helfer nach dem Mann gesucht. Dabei kamen mehrfach auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Suchhunde zum Einsatz. Gewässer und Gelände in dem Bereich wurden durchsucht, die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. So sollten unter anderem Betreiber von privaten Überwachungskameras ihre Aufzeichnungen in der Nacht des Verschwindens des Mannes sichten. Es kamen demnach auch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagnachmittag entdeckten laut Mitteilung der Polizei Kanufahrer auf der Elz in einem schwer einsehbaren Bereich die Leiche. Ein Polizeihubschrauber konnte den Fund bestätigen. Die Feuerwehr habe mit einem Boot den toten Mann geborgen.