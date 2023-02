Aktuell Land

Kanister mit Chemikalien verpufft - drei Verletzte

Bei einem Arbeitsunfall im Lagerraum einer Firma in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam es am Dienstag zu einer Explosion, weil sich in einem Auffangbehälter Chemikalien vermischt hatten.