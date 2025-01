Kaiserslautern wahrt mit Heimsieg Kontakt nach oben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem Sieg in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang besiegte am 18. Spieltag Aufsteiger SSV Ulm vor eigenem Publikum mit 2:1 (2:1). Mindestens bis zum Abendspiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln (20.30 Uhr) stehen die Pfälzer damit auf Relegationsrang drei.

Vor 42.367 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion waren die Gäste in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und gingen bereits nach vier Minuten durch ein Kopfballtor von Philipp Strompf in Führung. Kaiserslautern war erst nach rund 20 Minuten im Spiel und kam in der 23. Minute durch Marlon Ritter zum Ausgleich. Die Ulmer blieben bei Kontern zwar stets gefährlich, mit einem sehenswerten Volleyschuss gelang Filip Kaloc in der 37. Minute aber die 2:1-Halbzeitführung für den FCK.

Nach Wiederbeginn verflachte die Partie. Die Ulmer waren zwar bemüht, bekamen aber nur wenig Möglichkeiten. Die besten Chancen zum Ausgleich vergaben Maurice Krattenmacher, der nach 54 Minuten nur das Außennetz traf und Aaron Keller, der in der 81. Minute an Kaiserslauterns Keeper Julian Krahl scheiterte. Auf der anderen Seite verpassten es Ragnar Ache und Afeez Aremu, die Partie früher endgültig zugunsten des FCK zu entscheiden.