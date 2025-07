Kader zu groß: TSG-Sportchef Schicker deutet Wechsel an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Spieler-Aufgebot des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim ist nach Ansicht von Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zu groß. »In den nächsten Tagen geht es darum, den Kader zu verschlanken. Der ist nach wie vor sehr, sehr groß«, sagte der Österreicher beim Trainingsauftakt, zu dem gut 1.000 Fans kamen.

Aktuell stehen fast 40 Profis unter Vertrag. Doch schon in der kommenden Woche werde sich an der Zahl etwas ändern, deutete Schicker an. »Die eine oder andere Leihgeschichte wird jetzt über die Bühne gehen«, erklärte er. Zu den Kandidaten, die den Club verlassen könnten, gehören unter anderem Mittelfeldspieler Florian Grillitsch sowie die beiden Verteidiger Attila Szalai und Stanley Nsoki.

Das erste Pflichtspiel steht für die TSG am 16. August im DFB-Pokal bei Drittligist FC Hansa Rostock an. Eine Woche später wartet am ersten Bundesliga-Spieltag die Auswärtspartie bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen auf die Hoffenheimer.