Künftig 50 Kita-Gruppen nur bis 13.15 Uhr geöffnet

In Tübingen werden künftig 50 Gruppen der städtischen Kindertagesstätten nur noch bis 13.15 Uhr geöffnet haben. Die Anpassung sei notwendig, weil derzeit 86 Fachkräfte in den Einrichtungen fehlten, teilte die Stadt am Freitag mit. Am Montagabend hatte der Gemeinderat beschlossen, dass wegen des Personalmangels die Öffnungszeiten der Kitas verkürzt werden müssen - was viele berufstätige Eltern in die Bredouille bringen dürfte.