Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Küchenchef aus dem Ortenaukreis ist »Koch des Jahres« 2025

Trüffel, Kaviar und Haselnuss: Mit diesen Zutaten kochte sich Daniel Wallenstein an die Spitze und holte den begehrten Titel. Bei welchen Aufgaben sich der in Gengenbach tätige Koch durchsetzte.

Daniel Wallenstein ist Koch des Jahres 2025
Daniel Wallenstein ist Koch des Jahres. (Foto Handout) Foto: Erik Witsoe/DPA
Daniel Wallenstein ist Koch des Jahres. (Foto Handout)
Foto: Erik Witsoe/DPA

Daniel Wallenstein vom Restaurant »Moya« in Gengenbach im Ortenaukreis ist Koch des Jahres 2025. Er setzte sich im Finale des Wettbewerbs in Essen gegen sechs Konkurrenten durch, wie der Veranstalter mitteilte. Der Küchenchef des baden-württembergischen Restaurants überzeugte die Jury mit seinem dreigängigen Menü: einem Stör mit Trüffel, Kaviar und Haselnuss, einer geschmorten Schulter vom amerikanischen Rind und einem Dessert aus Pistazie, Fenchel und Kardamom. 

Die Finalisten hatten fünf Stunden Zeit, um ihr eigens für den Wettbewerb kreiertes Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Wallenstein machte seine Ausbildung einst in Hamburg und hatte unter anderem im Sterne-Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern und in Basel gearbeitet. Das »Moya« wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet.

© dpa-infocom, dpa:251118-930-308891/1