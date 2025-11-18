Küchenchef aus dem Ortenaukreis ist »Koch des Jahres« 2025

Bitte aktivieren Sie Javascript

Daniel Wallenstein vom Restaurant »Moya« in Gengenbach im Ortenaukreis ist Koch des Jahres 2025. Er setzte sich im Finale des Wettbewerbs in Essen gegen sechs Konkurrenten durch, wie der Veranstalter mitteilte. Der Küchenchef des baden-württembergischen Restaurants überzeugte die Jury mit seinem dreigängigen Menü: einem Stör mit Trüffel, Kaviar und Haselnuss, einer geschmorten Schulter vom amerikanischen Rind und einem Dessert aus Pistazie, Fenchel und Kardamom.

Die Finalisten hatten fünf Stunden Zeit, um ihr eigens für den Wettbewerb kreiertes Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Wallenstein machte seine Ausbildung einst in Hamburg und hatte unter anderem im Sterne-Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern und in Basel gearbeitet. Das »Moya« wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet.