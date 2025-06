Küche brennt - Handwerker helfen Kindern ins Freie

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Gebäudebrand in Wangen (Kreis Ravensburg) sind vier Menschen verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kamen eine Bewohnerin, zwei Kinder und ein Ersthelfer ins Krankenhaus. Laut Feuerwehr brachten zwei in der Nachbarschaft arbeitende Zimmerleute zwei Kleinkinder aus dem bereits verrauchten Dachgeschoss. Das Feuer war am Vormittag wohl beim Kochen in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, die genaue Ursache war zunächst unklar.

Ein Nachbar hörte die Rufe der Bewohner und verständigte die Feuerwehr. Mit den beiden Handwerkern half er den Bewohnern, aus dem Gebäude zu gelangen. Die Flammen beschädigten die Wohnung sowie Teile des Dachstuhls erheblich. Das Reihenmittelhaus dient als städtische Unterkunft, die Bewohner werden von der Stadtverwaltung in einer anderen untergebracht.