»Köpfe hochnehmen«: Heidenheim schüttelt sich nach Packung

Frank Schmidt hakte die Abreibung zügig ab. »Jetzt kommen die Spiele, in denen es für uns um alles geht«, sagte der Trainer des 1. FC Heidenheim. Seine Profis müssten die »Köpfe schnell wieder hochnehmen« und die heftige 0:4 (0:3)-Klatsche gegen den FC Bayern München »aus den Klamotten schütteln« - so »bitter« sie sich auch angefühlt haben mag.

Vier Spieltage vor dem Saisonende der Fußball-Bundesliga haben die Heidenheimer weiter nur ein Ziel: den Relegationsplatz retten und den direkten Abstieg vermeiden. VfB Stuttgart, VfL Bochum, Union Berlin und Werder Bremen heißen die Gegner im Schlussspurt. Der FCH wird sich weiter strecken müssen, um zu Punkten zu kommen. Aber: Die vermeintlich größten Hürden hat er erst mal hinter sich gebracht - wenn auch erfolglos.

Drei Niederlagen gegen das Top-Trio der Liga

Dem unglücklichen 0:1 gegen Bayer Leverkusen und dem 0:3 bei Eintracht Frankfurt folgte am Samstag also das 0:4 gegen die Bayern. Immerhin seien das derzeit die drei Topteams der Liga gewesen, betonte Schmidt. Die Niederlage gegen den Rekordmeister sei »hochverdient« gewesen, räumte er ein. Von einer Sensation wie dem 3:2 vor gut einem Jahr war seine Mannschaft weit entfernt.

Sie sei viel »hinterhergelaufen«, habe »die Zweikämpfe nicht so geführt und die Räume nicht so schnell besetzt, wie wir es wollten«, erklärte der Trainer. Und dennoch sei es nun »wichtig, dass uns das nicht runterzieht«, so Schmidt.

Bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) steht das Schwaben-Duell in Stuttgart an. Für den FCH der Start in die alles entscheidende Phase. Die Verfolger Bochum und Holstein Kiel gilt es hinter sich zu halten. Dafür, das weiß auch Schmidt, müsse man sich aber wieder »anders präsentieren«.