Köder mit Nägeln und Schrauben bei Hundewiese ausgelegt

Unbekannte haben in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) mit Nägeln und Schrauben versehene Fleischstücke bei einer Hundewiese ausgelegt. Etwa 15 solcher Köder in maulgerechter Größe von drei bis sieben Zentimetern seien an der Wiese und an einem nahen Weg platziert worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Köder stellten eine erhebliche Gefahr für Hunde und Wildtiere dar.