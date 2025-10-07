Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist nach einem Unfall beim Überholen bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) gestorben. Bei seinem Überholvorgang stieß der 21-Jährige mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des jungen Mannes geriet daraufhin ins Schleudern, traf ein weiteres Fahrzeug und landete schließlich auf der Seite. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 40 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.