Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen

Ein Autofahrer setzt am Ende einer Kolonne zum Überholen an. Ihm kommt ein anderer Wagen entgegen - mit schlimmen Folgen für den jungen Mann.

Poizei - Symbolbild
Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein junger Mann ist nach einem Unfall beim Überholen bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) gestorben. Bei seinem Überholvorgang stieß der 21-Jährige mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des jungen Mannes geriet daraufhin ins Schleudern, traf ein weiteres Fahrzeug und landete schließlich auf der Seite. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 40 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:251007-930-131420/2