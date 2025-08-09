Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 21-Jähriger mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto auf der Autobahn 81 gegen zwei Einsatzwagen gekracht. Dabei seien drei Polizisten sowie die 16-jährige Beifahrerin des jungen Mannes leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 21-Jährige keinen Führerschein und stand unter Rauschmitteleinfluss.

Das Fahrzeug war bereits mehrere Tage vor der Unfallfahrt als gestohlen gemeldet worden. Der Wagen fiel der Polizei am frühen Morgen zunächst bei Pforzheim auf. Weil die Straße zu der Zeit normalerweise unbelebt sei, habe eine Streife das Auto kontrollieren wollen - doch der 21-jährige Fahrer gab Gas.

Flucht endet abrupt

Die Beamten verloren das Fahrzeug zunächst aus den Augen, zur weiteren Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Wieder aufgetaucht sei der Wagen dann in der Gegend von Ludwigsburg. Auf der A81 bei einer Raststätte nahe Ilsfeld (Kreis Heilbronn) habe sich der Fahrer dann erneut einer Kontrolle entziehen wollen. Von vorn und hinten in die Zange genommen, habe der Mann eine Vollbremsung gemacht und sei rechts über den Grünstreifen am Polizeiauto vorbeigefahren.

Kurz darauf krachte der junge Mann dann gegen ein weiteres Polizeifahrzeug, das ihm den Weg versperrte - seine Flucht war endgültig beendet. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Würzburg am Morgen zeitweise voll gesperrt.