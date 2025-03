Junge Mutter soll Baby getötet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine jugendliche Mutter wird im Landkreis Lörrach verdächtigt, ihr Baby getötet zu haben. Gegen sie laufe ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die junge Frau meldete sich demnach bereits am Samstag zusammen mit ihren Eltern bei der Polizei.

Eine Spaziergängerin hatte das tote Mädchen am 20. Februar in Steinen-Hüsingen auf einer Wiese nahe einer Kreisstraße entdeckt. Das Kriminalkommissariat Lörrach richtete in dem Fall eine Ermittlungsgruppe mit 30 Beamten ein und bat die Bevölkerung mehrfach um Hinweise.

Todesursache wird weiter ermittelt

Eine DNA-Untersuchung des Landeskriminalamts (LKA) habe bestätigt, dass die Minderjährige, deren Alter nicht mitgeteilt wurde, die Mutter des Kindes sei, teilten die Ermittler mit. Es werde weiter zur Todesursache ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits mitgeteilt, nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis könnte das Neugeborene lebensfähig gewesen sein.

»Der Schutz der Persönlichkeitsrechte jugendlicher Beschuldigter genießt einen besonders hohen Stellenwert«, berichteten nun die Ermittler. Deshalb würden keine weiteren Auskünfte erteilt. Es gelte Unschuldsvermutung. Offen blieb unter anderem ein mögliches Motiv für die Tat.