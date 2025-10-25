Jugendlicher zwischen Auto und Bus eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Jugendlicher ist in Neu-Ulm zwischen einem Auto und einem Bus eingeklemmt worden. Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin hatte den Jugendlichen demnach am Freitagnachmittag übersehen.

Sie wollte mit ihrem Auto an einem anfahrenden Bus vorbeifahren. Währenddessen überquerte der 15-Jährige die Straße. Das Auto erfasste den Jungen und klemmte ihn ein. Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe, ehe er in ein Klinikum kam. Gegen die 47 Jahre alte Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.