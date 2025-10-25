Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Jugendlicher zwischen Auto und Bus eingeklemmt

Ein Jugendlicher möchte eine Straße überqueren - doch eine Autofahrerin übersieht ihn. Er wird zwischen einem Auto und einem Bus eingeklemmt.

Der Jugendliche kam schwer verletzt in ein Klinikum. (Symbolbild)
Ein Jugendlicher ist in Neu-Ulm zwischen einem Auto und einem Bus eingeklemmt worden. Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin hatte den Jugendlichen demnach am Freitagnachmittag übersehen.

Sie wollte mit ihrem Auto an einem anfahrenden Bus vorbeifahren. Währenddessen überquerte der 15-Jährige die Straße. Das Auto erfasste den Jungen und klemmte ihn ein. Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe, ehe er in ein Klinikum kam. Gegen die 47 Jahre alte Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

