Jugendlicher sticht Mann mit Messer in den Rücken und flieht

Ein Jugendlicher hat einem Mann am Halloweenabend mit einem Messer in den Rücken gestochen. Wie die Polizei mitteilte, seien der 33-Jährige und der Jugendliche in Dettingen unter Teck in Streit (Kreis Esslingen) geraten. Der Jugendliche habe daraufhin ein Messer gezogen und es seinem Kontrahenten in den Rücken gestochen.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh und konnte laut Polizeiangaben vorerst nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen laufen.