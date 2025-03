Jugendlicher soll Waldbrand verursacht haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 15-Jähriger soll in Stuttgart einen Waldbrand verursacht haben. Eine Zeugin hatte starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe eine Fläche mit einem Durchmesser von circa 50 Metern in Brand gestanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Betroffen war ein Waldstück in Stuttgart-Vaihingen nahe der Autobahn 8.

Nach dem Vorfall am Donnerstag kontrollierte die Polizei den 15-Jährigen im Umfeld des Einsatzortes und nahm ihn vorläufig fest. Warum genau der 15-Jährige festgenommen wurde, sagte der Sprecher nicht. Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in seinem Waldbrandgefahrindex für Freitag in vielen Teilen Baden-Württembergs die zweithöchste Stufe vorhergesagt. Die Skala geht von 1 (»sehr geringe Gefahr«) bis 5 (»sehr hohe Gefahr«). Die Stufe 4 entspricht »hohe Gefahr«. Mit eintreffendem Regen, der am Samstag erwartet wird, nimmt der Index deutlich ab.