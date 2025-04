Jugendlicher soll Jugendtreff angezündet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand eines Jugendtreffs in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) hat sich der Verdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet. Gegen den 17-Jährigen werde wegen Brandstiftung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Warum und wodurch der Jugendliche das Feuer gelegt haben soll, sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der 17-Jährige war demnach alkoholisiert und mit blutenden Wunden in der Nähe des Brandorts angetroffen worden. Polizeierkenntnissen zufolge soll er zuvor in dem Jugendtreff randaliert und sich beim Einschlagen einer Fensterscheibe verletzt haben. In dem Jugendtreff hatte es in der Nacht zuvor eine Veranstaltung gegeben. Der Verdächtige soll einer der letzten Gäste gewesen sein.

Der Jugendtreff hatte am Sonntagmorgen gebrannt. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Die Feuerwache befindet sich im selben Gebäude wie der Jugendtreff, wurde allerdings über einen Notruf über den Brand informiert. Es entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro.