Jugendlicher nach mutmaßlichem Raub bei Party in Haft

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall bei einer Party in Stuttgart ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er mit Komplizen auf einer Party in Stuttgart andere verletzt und ausgeraubt haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Der 15-Jährige sei am Freitag festgenommen worden, nachdem Ermittler seine und die Wohnungen seiner mutmaßlichen Mittäter durchsucht hatten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 16 und 15 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Das Quartett soll Ende März Zutritt zu einer Party in Stuttgart verlangt, sich nicht abwimmeln lassen haben und aggressiv geworden sein. Die 14-jährige Gastgeberin rief ihren 17 Jahre alten Bruder zu Hilfe. Als dieser mit weiteren Freunden erschien, sollen die Verdächtigen die Gruppe angegriffen und geschlagen haben. Zudem sollen sie die Gruppe mit Pfefferspray besprüht haben, um sie auszurauben. Laut einer Polizeisprecherin raubten sie eine Jacke im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten.

Ob sich die Beteiligten vorher kannten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.