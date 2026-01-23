Jugendlicher in Friedrichhafen zieht Messer und verletzt Opfer im Gesicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 16-Jähriger soll in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einen Jugendlichen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Das mutmaßliche Opfer geriet mit dem 16-jährigen Jugendlichen in Streit, worauf der Angreifer ein Messer zog und ihn angriff. Dabei wurde der 15-Jährige an der Wange verletzt und floh. Der Verdächtige habe seinen Kontrahenten über mehrere hundert Meter verfolgt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein Zeuge konnte die beiden schließlich trennen.

Der Verdächtige entkam. Der Geschädigte wurde leicht verletzt in einer Klinik behandelt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und Kriminalpolizei Friedrichshafen ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen den flüchtigen Verdächtigen. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. Worum es bei dem Streit am Donnerstag ging, blieb zunächst unklar.