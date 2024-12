Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Jugendliche haben am Sonntag am Busbahnhof in Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein Räumfahrzeug mit Schneebällen beworfen und damit beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, zersprang durch die Wucht eines Schneeballs die Seitenscheibe des Radladers. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.