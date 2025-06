Jugendliche werfen Flasche von Brücke auf Boot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Junge Leute sollen von einer Brücke aus eine Flasche auf ein Sportboot auf dem Neckar geworfen haben. Wie die Polizei berichtete, passierte der Vorfall am späten Nachmittag in Neckargemünd an der dortigen Eisenbahnbrücke. Verletzt worden sei niemand. An Bord des Bootes befanden sich auch zwei Kinder und zwei Jugendliche. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Bootsführer habe auf der Brücke fünf bis sechs junge Leute im Alter von etwa 17 bis 22 Jahren entdeckt und sie fotografiert, hieß es.