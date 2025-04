Jugendliche sollen mit Kamerablitz Verkehr gefährdet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Jugendliche sollen von einer Brücke an einer Bundesstraße in Göppingen mit einer Kamera den Verkehr fotografiert und durch den Blitz diesen gefährdet haben. Einem 55-Jährigen, der selbst dort lang fuhr, sei aufgefallen, dass Autos stark abbremsten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin habe der Mann die Jugendlichen angesprochen und sei mit ihnen zur Polizei gegangen. Die Polizei bittet Autofahrer, die am Donnerstag durch den Vorfall gefährdet wurden, sich zu melden.