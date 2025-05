Jugendliche setzen Scheune in Brand - 500.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Jugendliche haben am Sonntagabend in Calw ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand gesteckt. Das Feuer verursachte nach Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt 79 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 15 Fahrzeugen seien demnach vor Ort gewesen. Die Polizei konnte die Jugendlichen ausfindig machen.

Das unbewohnte Haus war auch durch eine hohe darin befindliche Menge an Heu schwer zu löschen. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten eigenen Angaben zufolge unter anderem eine Grundschule und einen Kindergarten in der Nachbarschaft schützen. Noch bis Montagvormittag soll der Brandort kontrolliert werden.