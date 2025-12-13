Jugendliche als Berater - Özdemir will die Jungen einbinden

Spitzenkandidat Özdemir sprach sich in seiner Rede beim Parteitag für mehr Einbindung von jungen Menschen aus.

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir möchte sich im Falle eines Wahlsiegs auch von Jugendlichen beraten lassen. Er wolle einen Jugendberaterkreis im Staatsministerium einsetzen, sagte er auf dem Landesparteitag in Ludwigsburg.

Zusätzlich zu steigenden Mieten, hohen Lebenshaltungskosten und Klimasorgen komme eine Bundesregierung, die jungen Menschen »die Tür vor der Nase zuknallt«, kritisierte Özdemir. »Anstatt das Gespräch zu suchen über Schulden, über Rente, über Wehrpflicht, entscheidet diese Bundesregierung über die Köpfe junger Menschen an ihren Interessen vorbei und verbaut ihnen ihre Zukunft.« Baden-Württemberg müsse das anders machen, so Özdemir.

Die Grünen stimmen sich am Wochenende bei einem Parteitag auf die Landtagswahl am 8. März 2026 ein. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nach drei Amtszeiten dann nicht mehr zur Wahl an. Bei den Grünen kandidiert Cem Özdemir für die Nachfolge als Regierungschef. Für die CDU geht Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel ins Rennen.

