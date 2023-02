Aktuell Land

Jugendhilfe: Zu wenig Pflegefamilien für junge Geflüchtete

Weil es nicht genug Pflegefamilien gibt, haben Jugendämter und Jugendhilfeträger in Baden-Württemberg immer öfter Probleme, junge Flüchtlinge unterzubringen. Die Bereitschaft zur Aufnahme habe in den vergangenen Jahren abgenommen, sagten Vertreter der Jugendhilfe im Bodenseekreis. Das liege zum Teil an Ermüdungserscheinungen der Menschen, die sich schon 2015 und 2016 stark engagiert hatten. Aber auch die Stimmung in der Gesellschaft sei eine andere.